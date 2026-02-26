Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генштаб підтвердив ураження РЛС у Криму й удари на сході України

26 лютого 2026, 18:11
Генштаб підтвердив ураження РЛС у Криму й удари на сході України
У Джанкої уражено дві радіолокаційні системи – П-18 "Терек" і РСП-6М2.
У ніч на 26 лютого Сили оборони України завдали ударів по радіолокаційних системах (РЛС) у Джанкої на Кримському півострові, а також по військових об'єктах на окупованих територіях сходу України й на території росії.
 
Про це повідомив у Telegram Генеральний штаб ЗСУ.
 
За повідомленням Генштабу, у Криму підрозділи ЗСУ уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" і радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої.  
 
Інформацію про атаку БпЛА також публікував місцевий телеграм-канал "Типичный Джанкой". У коментарях під дописом одна з місцевих жительок написала: "Коли це вже закінчиться, блін?"
 
У Генштабі також інформують, що напередодні Сили оборони завдали прицільних ударів по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя й по пункту управління безпілотниками в районі Полтавки на окупованій частині Запорізької області.
 
Окрім цього, за даними відомства, було уражено район зосередження живої сили окупантів поблизу Родинського в Донецькій області.
 
Зафіксовано також удари й на території росії – уражено командно-спостережний пункт ворога в районі Ясноє Солнце Брянської області. Також Генштаб підтвердив, що після ураження Нєфтєгорського газопереробного заводу в Нєфтєгорську Самарської області 21 лютого було пошкоджено електрознесолюючу установку, дві установки стабілізації газового конденсату і два вертикальні резервуари, з яких стався витік нафтопродуктів.

 

війна в УкраїніГенштаб ЗСУросія окупанти

Останні матеріали

путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється