Генштаб підтвердив ураження РЛС у Криму й удари на сході України
26 лютого 2026, 18:11
У Джанкої уражено дві радіолокаційні системи – П-18 "Терек" і РСП-6М2.
У ніч на 26 лютого Сили оборони України завдали ударів по радіолокаційних системах (РЛС) у Джанкої на Кримському півострові, а також по військових об'єктах на окупованих територіях сходу України й на території росії.
Про це повідомив у Telegram Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням Генштабу, у Криму підрозділи ЗСУ уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" і радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої.
Інформацію про атаку БпЛА також публікував місцевий телеграм-канал "Типичный Джанкой". У коментарях під дописом одна з місцевих жительок написала: "Коли це вже закінчиться, блін?"
У Генштабі також інформують, що напередодні Сили оборони завдали прицільних ударів по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя й по пункту управління безпілотниками в районі Полтавки на окупованій частині Запорізької області.
Окрім цього, за даними відомства, було уражено район зосередження живої сили окупантів поблизу Родинського в Донецькій області.
Зафіксовано також удари й на території росії – уражено командно-спостережний пункт ворога в районі Ясноє Солнце Брянської області. Також Генштаб підтвердив, що після ураження Нєфтєгорського газопереробного заводу в Нєфтєгорську Самарської області 21 лютого було пошкоджено електрознесолюючу установку, дві установки стабілізації газового конденсату і два вертикальні резервуари, з яких стався витік нафтопродуктів.