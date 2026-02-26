Генштаб підтвердив ураження РЛС у Криму й удари на сході України

У Джанкої уражено дві радіолокаційні системи – П-18 "Терек" і РСП-6М2.

У ніч на 26 лютого Сили оборони України завдали ударів по радіолокаційних системах (РЛС) у Джанкої на Кримському півострові, а також по військових об'єктах на окупованих територіях сходу України й на території росії.

Про це повідомив у Telegram Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням Генштабу, у Криму підрозділи ЗСУ уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" і радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої.