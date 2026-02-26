Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія на порозі продовольчої кризи – розвідка

26 лютого 2026, 17:31
росія на порозі продовольчої кризи – розвідка
За даними української розвідки, продажі сільськогосподарської техніки в рф впали на чверть, а зношеність парку машин уже перевищила 50%.
В росії системна криза в агросекторі та дефіцит техніки створюють реальні ризики для виробництва продовольства та врожайності.
 
Про це свідчать офіційні дані Служби зовнішньої розвідки України.
 
За даними розвідки, продажі сільськогосподарської техніки в рф впали на чверть, а зношеність парку машин уже перевищила 50%. Темпи оновлення техніки втричі нижчі за необхідну норму, що створює величезний розрив у виробничих потужностях. Агросектору рф бракує понад 60 тисяч тракторів та 34 тисячі комбайнів.
 
"Поточна модель регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через мита й податки та не стимулює модернізацію. У поєднанні з експортними обмеженнями це підриває прибутковість виробництва", – зазначають у СЗРУ.
 
Повідомляється, що рентабельність російського рослинництва стрімко обвалилася – з 40% у 2020 році до 15-16% у 2025-му. Висока облікова ставка та низький рівень субсидій (лише 1-2% у доходах фермерів) роблять виробництво зерна збитковим.
 
Експерти попереджають, що відсутність інвестицій в оновлення бази призведе до неминучих наслідків для внутрішнього ринку агресора.
 
"У середньостроковій перспективі це підвищує ризик дефіциту продовольства на внутрішньому ринку рф та зростання цін", – резюмують у СЗРУ.

 

кризавійна в Україніросія окупанти

