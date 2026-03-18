Переговори Україна-США-рф тимчасово призупинені – МЗС

18 березня 2026, 20:29
Переговори Україна-США-рф тимчасово призупинені – МЗС
Фото: з вільних джерел
Зустрічі на паузі через ситуацію на Близькому Сході, але команди продовжують щоденний контакт.

Тристоронні переговори між Україною, США та росією наразі призупинені через події на Близькому Сході, проте команди трьох країн продовжують щоденний контакт.

Як повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, раніше консультації вже кілька разів переносили, і зараз вони знову відтерміновані. 

"Не треба шукати подвійне дно: переговори не скасовані, просто на паузі. Увага США зараз повністю зосереджена на Близькому Сході", – пояснив він.

Тихий додав, що робочий контакт між сторонами підтримується, однак для реального прогресу потрібні особисті зустрічі, бажано на рівні лідерів. 

Водночас представник МЗС підкреслив, що росія наразі не демонструє готовності до активного дипломатичного процесу.

 
