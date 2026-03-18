Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів щодо України

18 березня 2026, 09:41
Фото: unian.ua
Очільник МЗС Туреччини поговорив з росіянами.

Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною, США та росією.  Цю готовність підтвердив очільник турецького Міністерства закордонних справ Хакан Фідан під час телефонної розмови з главою МЗС рф Сєргєєм Лавровим, передає Reuters.

Під час цієї розмови Фідан підкреслив виклики, які виникають через тривалу війну не лише перед регіоном, а й міжнародним порядком. Також йшлося про енергетичну безпеку.

У російському МЗС заявили, що сторони обговорили російсько-турецьку співпрацю в енергетиці, акцентувавши на безпеці газопроводів «Блакитний потік» та "Турецький потік". Ця розмова сталася на фоні того, як москва вирішила звинуватити Україну у спробі пошкодити інфраструктуру "потоків". 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в нього "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні та додав, що переговори про мир "постійно відкладаються". Він також закликав очільника Білого дому Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зустрітися й домовитися після неодноразової критики американського президента на адресу британського прем’єра.

війнаТуреччинапереговори

Більше публікацій

© 2026 iPress

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється