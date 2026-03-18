Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів щодо України
Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною, США та росією. Цю готовність підтвердив очільник турецького Міністерства закордонних справ Хакан Фідан під час телефонної розмови з главою МЗС рф Сєргєєм Лавровим, передає Reuters.
Під час цієї розмови Фідан підкреслив виклики, які виникають через тривалу війну не лише перед регіоном, а й міжнародним порядком. Також йшлося про енергетичну безпеку.
У російському МЗС заявили, що сторони обговорили російсько-турецьку співпрацю в енергетиці, акцентувавши на безпеці газопроводів «Блакитний потік» та "Турецький потік". Ця розмова сталася на фоні того, як москва вирішила звинуватити Україну у спробі пошкодити інфраструктуру "потоків".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в нього "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні та додав, що переговори про мир "постійно відкладаються". Він також закликав очільника Білого дому Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зустрітися й домовитися після неодноразової критики американського президента на адресу британського прем’єра.