Джолі висловилася про війну в Україні

Голлівудська акторка у роковини повномасштабного вторгнення рф звернулася до світової спільноти з жорсткою заявою про становище населення України.

Американська акторка, продюсерка та амбасадорка доброї волі Unicef Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні до дня четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Свою заяву акторка оприлюднила в Instagram.

Допис Анджеліни Джолі був опублікований спільно з британським фотографом Джайлсом Д'юлі. Крім допису про наслідки російської агресії в Україні, на сторінці акторки з'явилося відео з різноманітними кадрами, пов'язаними з війною в Україні. На відео можна побачити військових, поранених цивільних, зруйновані будинки та навіть український борщ. Ці кадри передають реальність життя України під час війни.

"Ми думаємо про родини, які переживають цю жорстоку війну понад чотири роки. Ми обидва провели час в Україні. Фотографії Джайлса Д’юлі відображають дух її народу – їхню теплоту, мужність та стійкість, попри все", – написала Джолі.