Джолі висловилася про війну в Україні

26 лютого 2026, 17:57
Джолі висловилася про війну в Україні
Фото: EPA/UPG
Голлівудська акторка у роковини повномасштабного вторгнення рф звернулася до світової спільноти з жорсткою заявою про становище населення України.

Американська акторка, продюсерка та амбасадорка доброї волі Unicef Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні до дня четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Свою заяву акторка оприлюднила в Instagram.

Допис Анджеліни Джолі був опублікований спільно з британським фотографом Джайлсом Д'юлі. Крім допису про наслідки російської агресії в Україні, на сторінці акторки з'явилося відео з різноманітними кадрами, пов'язаними з війною в Україні. На відео можна побачити військових, поранених цивільних, зруйновані будинки та навіть український борщ. Ці кадри передають реальність життя України під час війни.
 
"Ми думаємо про родини, які переживають цю жорстоку війну понад чотири роки. Ми обидва провели час в Україні. Фотографії Джайлса Д’юлі відображають дух її народу – їхню теплоту, мужність та стійкість, попри все", – написала Джолі.
 
Зірка Голлівуду зазначила, що Україна й досі має слабкий захист неба, тому дрони нищать будинки та райони. Разом із цим вона зауважила, що через удари руйнується інфраструктура, школи та лікарні. У своєму дописі Анджеліна Джолі опублікувала список наслідків, з якими зіштовхнулися українці під час війни з росією. Акторка загадала про:
  • 10,8 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги;
  • 5,9 млн людей, які змушені втекти з країни;
  • 5 млн, що живуть під окупацією та десятки тисяч дітей, які були насильно депортовані.
 
Джолі наголосила на тому, що за чотири роки війни в Україні було зруйновано або пошкоджено 1 389 лікарень. А лише за 2025 році загинуло 2 248 мирних мешканців та 12 493 ще було поранено. Також волонтерка згадала про відключення електроенергії під час лютих морозів.

 

війна в Україніросія окупанти

