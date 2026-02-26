Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року.

З 2026 року українські електронні підписи на документах набувають у Латвії юридичної сили.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь. Її влада внесла зміни до закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року. Так Латвія стала першою країною у світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів.

За інформацією Мінцифри, зараз у Латвії мешкає 31 тисяча громадян України. У відомстві зазначають, що відтепер вони зможуть онлайн підписувати банківські документи або контракти з партнерами, подавати заяви на отримання державних і муніципальних послуг без особистих візитів чи "паперової" бюрократії.

Для цього слід використовувати "Дія.Підпис-EU" або інші електронні підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС.