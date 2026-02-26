Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія стала першою країною у світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів

26 лютого 2026, 19:52
Латвія стала першою країною у світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів
Фото: з вільних джерел
Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року.
З 2026 року українські електронні підписи на документах набувають у Латвії юридичної сили.
 
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. 
 
Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь. Її влада внесла зміни до закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року. Так Латвія стала першою країною у світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів. 
 
За інформацією Мінцифри, зараз у Латвії мешкає 31 тисяча громадян України. У відомстві зазначають, що відтепер вони зможуть онлайн підписувати банківські документи або контракти з партнерами, подавати заяви на отримання державних і муніципальних послуг без особистих візитів чи "паперової" бюрократії.
 
Для цього слід використовувати "Дія.Підпис-EU" або інші електронні підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС.
Латвіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється