Латвія стала першою країною у світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів
26 лютого 2026, 19:52
Фото: з вільних джерел
Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року.
З 2026 року українські електронні підписи на документах набувають у Латвії юридичної сили.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь. Її влада внесла зміни до закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року. Так Латвія стала першою країною у світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів.
За інформацією Мінцифри, зараз у Латвії мешкає 31 тисяча громадян України. У відомстві зазначають, що відтепер вони зможуть онлайн підписувати банківські документи або контракти з партнерами, подавати заяви на отримання державних і муніципальних послуг без особистих візитів чи "паперової" бюрократії.
Для цього слід використовувати "Дія.Підпис-EU" або інші електронні підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС.