Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський

Ексміністр закордонних справ Чеської Республіки у 2021-2025 роках Ян Ліпавський відверто визнає: за чотири роки війни Захід так і не виробив спільної стратегії перемоги, обмежившись реактивними кроками у відповідь на прохання України про допомогу. Водночас автор переконаний: демократичний світ має ресурси та потенціал для справжньої перемоги над російською агресією. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі, щоб нарешті назвати цю мету і діяти відповідно.

Як сказав Черчилль про іншу війну, Україна та Захід повинні здобути "перемогу попри весь терор, перемогу, хоч би якою довгою і важкою була ця дорога".

П'ятий рік війни росії проти України ось-ось розпочнеться, а кінця все ще не видно.

Настав час для роздумів, і не лише для українців. Захід, а особливо НАТО, також повинен нарешті визнати правду, яку досі заперечують надто багато людей: війна росії проти України є також війною проти нас, проти нашого способу життя і майбутнього, а наші інтереси диктують необхідність перемоги над росією.

З цього неминуче випливає, що ми повинні забезпечити завершення війни на умовах, прийнятних для України та Європи, а не на умовах, яких вимагає путін. На це він погодиться лише тоді, коли буде змушений.

А щоб це сталося, слово "перемога" має знову стати найважливішим у нашому лексиконі.

То що ж означає перемога?

Це не означає окупацію росії чи її розпад. Перемога означає, що агресія зазнає поразки. Це означає, що Україна виживає як суверенна держава, що росія більше не здатна продовжувати війну, а перемир'я – це не просто пауза перед черговим нападом. І, звісно, це означає, що російський імперіалізм не чинить згубного впливу на жодного іншого сусіда.

Стратегічна перемога означає, що російське вторгнення стане уроком стримування: кордони не можна змінювати силою, а агресія має вищі витрати, ніж мирне співіснування. Політична перемога означає, що Москва змінить свої розрахунки, бо зрозуміє, що конфронтація із Заходом є глухим кутом.

Саме повномасштабне вторгнення путіна 24 лютого 2022 року змінило світ. Зараз, у 2026 році, світ знову ділиться на блоки, і це вимагає від нас повернення до старих способів мислення в новому вигляді. У світі, де панує жорстка сила, жорстка сила має бути застосована.

Для демократичного Заходу, як творця міжнародного порядку, це ставить низку нагальних питань. Як захистити фундаментальні цінності, на яких побудована західна демократія? Як захиститися від тоталітарної системи, яка готова пожертвувати безліччю життів (наразі 1,2 мільйона загиблих і поранених) заради своїх імперських амбіцій? Як захистити наші суспільства від ворожої пропаганди? І як переконати виборців, що Захід має бути згуртованою геополітичною силою, якщо ми хочемо зберегти наш спосіб життя?

Як міністр закордонних справ Чеської Республіки, я чотири роки брав участь у численних зустрічах на високому рівні, шукаючи рішення щодо війни росії проти України. Я був безпосереднім свідком дебатів про те, як протистояти російській агресії. Моя позиція увесь цей час була незмінною: для стримування росії необхідна спільна стратегія.

Тепер, коли я залишив посаду і можу висловлюватися вільніше, можу відкрито заявити: за ці чотири роки Захід зазнав поразки в цих зусиллях.

Водночас було досягнуто низки значних успіхів. Країни НАТО зобов'язалися витрачати 5% ВВП на оборону. Комплексні економічні санкції обмежують можливості росії розвивати свою військову економіку. Підтримка України перейшла від поставок застарілого обладнання радянських часів до найсучасніших західних систем озброєння, а сама Україна вийшла на передові позиції у виробництві безпілотників. Ключові інституції ЄС і НАТО також повільно, але впевнено адаптуються до нової реальності.

Найважливіший висновок такий: те, що росія не змогла перемогти, не стало результатом комплексної стратегії. Натомість це був підсумок багатьох термінових і ситуативних зусиль. У більшості випадків ці зусилля спричиняли відчайдушні заклики України про допомогу.

У результаті ми опинилися в ситуації, коли рішучість українців захищатися в поєднанні з економічною та військовою потужністю Заходу не дозволяє путіну досягти своїх військових цілей. Водночас залишається незрозумілим, як буде розвиватися війна далі.

Мирні переговори, що відбувалися протягом останнього року, створюють враження, що їхня справжня мета полягає не в досягненні миру в Україні, а в задоволенні внутрішньополітичних потреб Вашингтона. Важко звинувачувати в цьому українців, які відмовляються капітулювати перед імперською мрією путіна. Поки США відіграють роль посередника, Європа лише спостерігає за мирними переговорами з боку.

Щоб досягти перемоги, яка залишається метою нашого континенту, нам доведеться зробити більше.

На суходолі Україна повинна отримати ресурси, які їй конче потрібні, щоб зупинити невпинні хвилі російських атак, стабілізувати фронт і, в ідеалі, перейти до контрнаступу. Водночас росія повинна зрозуміти, що будь-яка звичайна атака на країни Балтії або інших союзників НАТО не матиме шансів на успіх.

На морі перемога означає відновлення безпеки в Чорному морі, ліквідацію тіньового флоту та захист нашої підводної інфраструктури.

А в повітрі перемога означає позбавлення росії можливості щоночі запускати сотні дронів та десятки крилатих і балістичних ракет. Дрони та ракети більше не повинні загрожувати жителям України, НАТО чи ЄС.

В економічній сфері перемога означатиме, що росія більше не зможе продовжувати озброюватися, вести війну проти України або нарощувати потенціал для подальших військових дій у Європі. Сьогодні Захід має важелі (як продемонстрували США у випадку з Індією) запровадити найжорсткіші економічні санкції, насамперед через суворе ембарго на експорт російської нафти та газу.

Також має бути ідеологічна перемога. Усім має бути зрозуміло, що путін не має нічого запропонувати світові, адже демократії, попри всі свої проблеми, залишаються найкращими місцями для життя на Землі.

І нарешті, ми повинні забезпечити перемогу над російським імперіалізмом, щоб не задовольнятися лише перемир'ям, яке дасть Кремлю час для підготовки подальших ворожих дій. росія повинна відмовитися від своїх воєнних цілей, від своєї експансіоністської політики та гібридних дій, зокрема кібератак, терористичних актів і саботажу, а також поширення пропаганди, спрямованої на підбурювання проти Заходу.

Коли Москва опиниться під справжнім тиском Заходу, московська еліта зіткнеться з простою дилемою: припинити агресію проти Заходу і почати співпрацювати або стати васалом Китаю – статусу, якого вона вже певною мірою досягла. Саме в цей момент може реально відбутися відокремлення росії від Китаю.

Зрештою це дозволило б реалізувати всі сценарії позитивної співпраці, про які багато хто на Заході все ще мріє, у набагато сприятливіших умовах, ніж ті, які ми могли б отримати сьогодні за режиму путіна.

Чотири роки війни в Україні стали суворим випробуванням цінностей, на яких побудовано західне суспільство. Можливо, цьогорічне 250-річчя американської демократії – момент, коли людська свобода перемогла монархію та колоніалізм, – зможе нагадати Заходу про значення перемоги демократії над тиранією та експансіонізмом.

росію можна перемогти. Ми маємо для цього силу.

Але чи маємо ми також рішучість?

Про автора: Ян Ліпавський був міністром закордонних справ Чеської Республіки з 2021 по 2025 рік. З 2017 по 2021 рік він був членом Палати депутатів чеського парламенту та заступником голови Комітету у закордонних справах та Комітету з питань оборони. Він був автором чеської версії Закону Магнітського, а в листопаді 2022 року отримав Премію Магнітського за права людини за внесок у захист прав людини. Того ж року його було нагороджено українським орденом "За заслуги".

Джерело: CEPA