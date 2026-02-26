Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан заявив, що усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні кредиту

26 лютого 2026, 16:35
Орбан заявив, що усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні кредиту
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський прем'єр назвав оригінальну умову розблокування багатомільярдного кредиту ЄС для України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Європейського Союзу з проханням про проведення "місії з встановлення фактів" для оцінки збитків, завданих нафтопроводу "Дружба" в Україні. Він заявив, що це може сприяти розблокуванню кредиту ЄС для України.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Угорщина підтримує ідею проведення місії з встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану трубопроводу "Дружба", – зазначив Орбан у листі президенту Європейської Ради Антоніо Кошті. 
 
Угорський політик заявив, що він усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні великого кредиту від Євросоюзу.
 
"Моя ініціатива також спрямована на сприяння швидкому вирішенню цього питання", – ідеться в листі.
 
Нагадаємо, що лідери ЄС шукають способи надати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану можливість зберегти обличчя напередодні виборів, що дозволило б йому відмовитися від блокування фінансування України.
