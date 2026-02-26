Данія проведе дострокові вибори

Фредеріксен поки не уточнила, з ким планує формувати уряд у разі перемоги.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що дострокові парламентські вибори відбудуться 24 березня.

Заяву очільниці уряду наводить Politico.

Хоча до закінчення повноважень поточного скликання парламенту залишалося менше року, вибори мали б відбутися не пізніше 31 жовтня. Рішення про перенесення дати голосування, ймовірно, пов’язане зі стрімким зростанням підтримки Соціал-демократичної партії Фредеріксен на тлі напруженості у відносинах з США після погроз Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.

"Я порекомендувала королю Фредеріку провести вибори 24 березня", – заявила Фредеріксен депутатам парламенту в Копенгагені. Вона також підкреслила, що уряд залишатиметься пильним у період до виборів через глобальні виклики.

Попри драматичну поразку на муніципальних виборах у грудні, рейтинг Соціал-демократичної партії швидко зріс завдяки рішучій позиції Фредеріксен у захисті суверенітету Данії. Згідно з останніми опитуваннями, партія може набрати близько 22% голосів, майже вдвічі більше за найближчих конкурентів із "Зелених лівих".

Фредеріксен поки не уточнила, з ким планує формувати уряд у разі перемоги, зазначивши, що може повторити коаліцію з лібералами-центристами або об’єднатися з лівими силами. "Я заздалегідь нічого не виключаю. У часи, в яких ми живемо, я утримаюся від висунення остаточних вимог", – додала прем’єрка.

Ці вибори стануть важливим тестом підтримки уряду Фредеріксен на тлі міжнародної напруженості та внутрішньої політичної конкуренції.