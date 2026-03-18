В Ірані стратили громадянина Швеції

МЗС Швеції підтвердило виконання смертної кари над громадянином країни.

Іран у середу, 18 березня, здійснив страту громадянина Швеції, який перебував під вартою з червня 2025 року.

Про це повідомила Міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард, пише Dagens Nyheter.

За даними видання, чоловіка затримали у червні 2025 року та засудили до смертної кари в рамках судового процесу, який шведська сторона вважає сумнівним.

"Я з глибоким сумом дізналася, що сьогодні вранці в Ірані було страчено громадянина Швеції", – заявила Стенергард.

Раніше американський президент Дональд Трамп висловив сумнів щодо актуальності влади Хаменеї-молодшого та зазначив, що наразі передчасно говорити про перемогу у війні проти Ірану.