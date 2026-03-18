НАТО посилює ППО Туреччини

До Туреччини направлять ще одну систему Patriot на тлі напруги на Близькому Сході.

НАТО ухвалило рішення додатково розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot на півдні Туреччини на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Як повідомило турецьке Міноборони, ще одну батарею Patriot буде направлено до провінції Адана - на підсилення системи, яка вже була розгорнута в регіоні за участі Іспанія.

Рішення про додаткове розміщення ухвалене Об’єднаним повітряним командуванням НАТО, що базується в Рамштайні.

У відомстві наголосили, що крок спрямований на посилення захисту повітряного простору та безпеки цивільного населення.

У провінції Адана, зокрема на авіабазі Інджирлік, вже розміщені військові США та інших країн Альянсу.

На цьому тлі Туреччина продовжує покладатися на системи ППО союзників, оскільки власна багаторівнева система протиракетної оборони країни досі перебуває на стадії розвитку.

За даними Альянсу, з початку березня сили ППО НАТО у східному Середземномор’ї вже перехопили кілька ракет, запущених з Іран. Одне з перехоплень відбулося безпосередньо над базою Інджирлік.