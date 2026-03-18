Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО посилює ППО Туреччини

18 березня 2026, 17:06
джерело slovoidilo
До Туреччини направлять ще одну систему Patriot на тлі напруги на Близькому Сході.

НАТО ухвалило рішення додатково розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot на півдні Туреччини на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Як повідомило турецьке Міноборони, ще одну батарею Patriot буде направлено до провінції Адана - на підсилення системи, яка вже була розгорнута в регіоні за участі Іспанія.

Рішення про додаткове розміщення ухвалене Об’єднаним повітряним командуванням НАТО, що базується в Рамштайні. 

У відомстві наголосили, що крок спрямований на посилення захисту повітряного простору та безпеки цивільного населення.

У провінції Адана, зокрема на авіабазі Інджирлік, вже розміщені військові США та інших країн Альянсу.

На цьому тлі Туреччина продовжує покладатися на системи ППО союзників, оскільки власна багаторівнева система протиракетної оборони країни досі перебуває на стадії розвитку.

За даними Альянсу, з початку березня сили ППО НАТО у східному Середземномор’ї вже перехопили кілька ракет, запущених з Іран. Одне з перехоплень відбулося безпосередньо над базою Інджирлік.

 
Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється