Албанія, Фінляндія та Швеція офіційно стали членами Центру кіберзахисту НАТО
15 травня 2026, 08:55
Це розширення наблизило установу до мети стати першим центром передового досвіду, в якому представлені абсолютно всі країни-союзники Альянсу.
В штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кіберзахисту НАТО (CCDCOE) у Таллінні відбулася урочиста церемонія підняття прапорів трьох нових повноправних членів – Албанії, Фінляндії та Швеції.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
CCDCOE, заснований у 2008 році, наразі є найбільшим акредитованим НАТО центром за кількістю учасників, об’єднуючи 39 країн, серед яких як члени блоку, так і його ключові партнери. Директор Центру Тиніс Саар підкреслив, що інтерес до діяльності установи постійно зростає на тлі глобальних викликів у цифровому просторі.
Основними завданнями Центру є:
- надання експертизи в юридичній, стратегічній та технічній сферах кіберзахисту;
- проведення масштабних кібертренувань та спеціалізованого навчання;
- розробка спільних доктрин і стандартів для посилення колективної стійкості Альянсу проти гібридних загроз.
Приєднання нових членів підсилює потенціал НАТО у відбитті кібератак та координації дій між державами-партнерами у Східній та Північній Європі. Співпраця в межах CCDCOE дозволяє країнам оперативно обмінюватися даними про нові вразливості та методи протидії цифровому шпигунству.