Албанія, Фінляндія та Швеція офіційно стали членами Центру кіберзахисту НАТО

В штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кіберзахисту НАТО (CCDCOE) у Таллінні відбулася урочиста церемонія підняття прапорів трьох нових повноправних членів – Албанії, Фінляндії та Швеції.

CCDCOE, заснований у 2008 році, наразі є найбільшим акредитованим НАТО центром за кількістю учасників, об’єднуючи 39 країн, серед яких як члени блоку, так і його ключові партнери. Директор Центру Тиніс Саар підкреслив, що інтерес до діяльності установи постійно зростає на тлі глобальних викликів у цифровому просторі.

Основними завданнями Центру є:

надання експертизи в юридичній, стратегічній та технічній сферах кіберзахисту;

проведення масштабних кібертренувань та спеціалізованого навчання;

розробка спільних доктрин і стандартів для посилення колективної стійкості Альянсу проти гібридних загроз.

Приєднання нових членів підсилює потенціал НАТО у відбитті кібератак та координації дій між державами-партнерами у Східній та Північній Європі. Співпраця в межах CCDCOE дозволяє країнам оперативно обмінюватися даними про нові вразливості та методи протидії цифровому шпигунству.