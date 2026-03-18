Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дешеві іранські дрони виснажують армію США – ЗМІ

18 березня 2026, 17:44
Дешеві іранські дрони виснажують армію США – ЗМІ
Фото: УНН
"Шахеди"-136 змушують Пентагон витрачати мільйони на перехоплення, експерти попереджають про дефіцит ракет.

Дешеві іранські дрони-камікадзе "Шахед" виснажують армію США, попри технологічну перевагу Пентагону. 

Про це повідомляє американська мережа радіостанцій NPR.

Типовий "Шахед"-136 коштує $20–50 тисяч, тоді як перехоплювачі Patriot чи THAAD обчислюються мільйонами доларів за одиницю, що створює економічну пастку для США та загрожує дефіцитом ракет для перехоплення. 

Масове використання дронів Іраном уже призвело до загибелі американських військових у Кувейті та атак на нафтові об’єкти в ОАЕ і посольства США в Ер-Ріяді й Іраку. 

Безпілотники радикально змінюють сучасну війну, від дорогих розвідувальних апаратів до дешевих "Шахед", що навіть змусило США створити власний аналог – LUCAS. 

Український досвід показав ефективність мобільних груп і недорогих перехоплювачів: близько 90% дронів збивалися. 

росія спершу купувала іранські дрони, а згодом створила власну версію "Герань". 

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію України надати технології захисту, заявивши, що США "знають про дрони більше, ніж будь-хто". 

Попри зниження інтенсивності атак на 95% завдяки знищенню пускових установок, експерти застерігають, що міста Перської затоки перебувають у "бункеризації", а цивільні змушені ховатися від хвиль БпЛА. 

Ключовим фактором у конфлікті залишається не технологія, а здатність економік підтримувати дорогий захист від дешевої зброї.

 
СШАІранвійнашахед

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється