Різні стратегії щодо Ірану можуть розколоти союзників

18 березня 2026, 18:07
Різні стратегії щодо Ірану можуть розколоти союзників
Фото: UNSPLASH
Американці обмежуються військовими цілями, ізраїльтяни – більш радикальними заходами проти лідерів Ірану.

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху майже щодня спілкуються від початку військової операції проти Іран, проте американські чиновники попереджають про можливий розкол через різні стратегічні цілі.

Про це йдеться в матеріалі видання Axios.

За їхніми словами, США прагнуть завершити великі операції після досягнення військових цілей це знищення ракетної та ядерної програм Ірану, військово-морського флоту та фінансування проксі-груп. 

Ізраїль натомість зосереджений на ліквідації ключових іранських лідерів і створенні основи для зміни режиму, а також закликає до народного повстання в країні.

Американські чиновники підкреслюють, що Вашингтон зацікавлений у стабілізації світового нафтового ринку і просить Єрусалим не атакувати нафтові об’єкти без дозволу США. 

"Ізраїль не проти хаосу. А ми – так. Ми хочемо стабільності. А Нетаньяху? Не особливо", – зазначив один із співрозмовників Axios.

Попри спільні удари та бомбардування, іранський режим, за оцінкою ізраїльської сторони, не ламається" і готовий "боротися до кінця", навіть після вбивства верховного лідера Алі Хаменеї та атак США й Ізраїлю. 

Чиновники вважають, що будь-який розкол між союзниками може вирішити долю війни.

 
СШАІзраїльІран війна

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Більше публікацій

