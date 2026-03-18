Різні стратегії щодо Ірану можуть розколоти союзників

Американці обмежуються військовими цілями, ізраїльтяни – більш радикальними заходами проти лідерів Ірану.

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху майже щодня спілкуються від початку військової операції проти Іран, проте американські чиновники попереджають про можливий розкол через різні стратегічні цілі.

Про це йдеться в матеріалі видання Axios.

За їхніми словами, США прагнуть завершити великі операції після досягнення військових цілей це знищення ракетної та ядерної програм Ірану, військово-морського флоту та фінансування проксі-груп.

Ізраїль натомість зосереджений на ліквідації ключових іранських лідерів і створенні основи для зміни режиму, а також закликає до народного повстання в країні.

Американські чиновники підкреслюють, що Вашингтон зацікавлений у стабілізації світового нафтового ринку і просить Єрусалим не атакувати нафтові об’єкти без дозволу США.

"Ізраїль не проти хаосу. А ми – так. Ми хочемо стабільності. А Нетаньяху? Не особливо", – зазначив один із співрозмовників Axios.

Попри спільні удари та бомбардування, іранський режим, за оцінкою ізраїльської сторони, не ламається" і готовий "боротися до кінця", навіть після вбивства верховного лідера Алі Хаменеї та атак США й Ізраїлю.

Чиновники вважають, що будь-який розкол між союзниками може вирішити долю війни.