росія намагається вплинути на вибори в Угорщині – розслідування

Операцію координує соратник путіна, а у Будапешті працює група російських політтехнологів.

Журналісти-розслідувачі та європейські служби безпеки повідомляють, що за дорученням очільника кремля владіміра путіна до підготовки втручання у парламентські вибори в Угорщина залучені російські політичні технологи та військова розвідка, щоби сприяти перемозі прем'єра Віктора Орбана.

Про це інформує незалежна мережа VSquare.

За даними розслідування проєкту VSquare, кремль організував операцію впливу на парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні. Мета кампанії – посилити позиції правлячої партії "Фідес" та забезпечити переобрання прем'єр-міністра Віктора Орбана.

За інформацією джерел, координувати операцію доручили першому заступнику глави адміністрації президента рф Сєргєю Кірієнко, якого вважають ключовим архітектором системи політичного впливу росії як усередині країни, так і за кордоном.

Раніше його пов'язували з кампаніями втручання у вибори в інших державах, зокрема під час президентських виборів у Молдові 2024 року, де використовувалися мережі купівлі голосів, тролі у соцмережах і місцеві активісти для дискредитації президентки Маї Санду.

За даними розслідувачів, у Будапешті вже працює невелика група російських фахівців із маніпулювання соціальними мережами. Вони діють під дипломатичним прикриттям у посольстві рф і мають службові або дипломатичні паспорти, що надає їм певний імунітет. Команда, за інформацією джерел, складається з трьох осіб і діє за дорученням Головного управління Генерального штабу збройних сил рф.

Крім того, стверджується, що Кірієнко підтримує контакти з окремими організаторами виборчої кампанії партії "Фідес".

Про можливу операцію кремля, за даними джерел, знають служби безпеки щонайменше трьох європейських держав, а також структури країн Європейський Союз і НАТО, які стежать за розвитком ситуації.

Журналісти зазначають, що критична риторика угорського прем'єра щодо України створює сприятливе інформаційне середовище для російських дезінформаційних кампаній, які ефективніше працюють там, де суспільство вже частково сприйнятливе до подібних наративів.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів в Угорщині відбудеться перезавантаження відносин між Києвом і Будапештом.