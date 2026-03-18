Кім Чен Ин переміг у КНДР: проти лише 0,07%

Вибори відзначилися масштабними перестановками та зміцненням контролю влади.

На парламентських виборах 2026 року в КНДР правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали майже 100% голосів.

Лідер країни Кім Чен Ин здобув 99,93% голосів, а явка нібито сягнула 99,99%, інформує The Sunday Guardian.

Проти кандидатів проголосували лише 0,07%, що експерти вважають символічним і відображає контрольовану природу виборів.

Вибори супроводжувалися масштабними перестановками: понад 70% депутатів Верховних народних зборів – нові обличчя, що дозволяє Кіму зміцнити лояльне коло та усунути старі центри впливу. До нового складу увійшли його сестра Кім Йо Чжон та міністр закордонних справ Чхве Сон Хуей, тоді як досвідчені політики, такі як Чхве Рьон Хе, були усунені з ключових посад.

Очікується, що новий парламент підтвердить Кіма на посаді голови Комісії з державних справ, закріпивши його статус верховного лідера. Законодавці також можуть переглянути конституцію, зокрема щодо відносин із Південна Корея, що може призвести до офіційного оголошення Півдня ворожою державою та змін у зовнішній політиці країни.

Фактична відсутність опозиційних партій та контроль над медіа і кандидатами роблять вибори формальним схваленням рішень керівництва.

Експерти зауважують, що невеликий відсоток голосів "проти" лише створює видимість обмеженого інакомислення, але не свідчить про реальну політичну конкуренцію.

Верховні народні збори залишаються органом, який легалізує рішення правлячої партії та забезпечує юридичну підтримку внутрішньої і зовнішньої політики Кім Чен Ина.

Крім того, раніше Кім Чен Ин призначив 13-річну доньку на керівну посаду в ракетній програмі КНДР.