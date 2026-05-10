Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У КНДР передбачили ядерний удар у разі ліквідації лідера

10 травня 2026, 12:23
У КНДР передбачили ядерний удар у разі ліквідації лідера
Фото: primorsky.ru
Аналітики вважають це відповіддю на міжнародні прецеденти ударів по державному керівництву.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив конституцію країни, закріпивши норму, згідно з якою армія зобов’язана завдати ядерного удару у відповідь у разі його вбивства або втрати контролю над збройними силами.

Про це повідомляють південнокорейські розвідувальні служби, пише Daily Mail.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, відповідні поправки були ухвалені під час першої сесії 15-го Верховного народного зібрання, що розпочалася в Пхеньяні 22 березня. Зміни формалізують порядок автоматичного застосування ядерної зброї у випадку загрози системі командування або спроби усунення керівника держави.

Згідно з оновленою статтею 3 закону про ядерну політику КНДР, у разі атаки на систему ядерного командування відповідь має бути "автоматичною та негайною".

Аналітики вважають, що такі кроки можуть бути реакцією Пхеньяна на дії США та Ізраїлю проти Ірану, включно з ударами по військовому та політичному керівництву країни.

Експерти зазначають, що режим Кім Чен Ина міг сприйняти ці події як сигнал про реальну можливість "обезголовлювальних" ударів по державному керівництву під час війни.

За словами фахівців, нові правила покликані гарантувати, що Північна Корея зможе здійснити ядерну відповідь навіть у разі ліквідації лідера на початковому етапі конфлікту.

Відомо, що Кім Чен Ин приділяє особливу увагу власній безпеці: він рідко користується літаками, натомість пересувається броньованим поїздом, а також перебуває під постійною охороною.

Аналітики вважають, що реалізація сценарію ліквідації керівництва КНДР значно складніша, ніж у випадку інших країн, через високий рівень ізоляції держави, жорсткий контроль над інформацією та обмежену присутність іноземців.

Також зазначається, що сучасні технології супутникового спостереження можуть частково компенсувати брак наземної розвідки, однак доступ до внутрішніх даних Північної Кореї залишається вкрай обмеженим.

Окремі експерти припускають, що у разі загрози існуванню режиму військове командування КНДР виконає наказ про ядерний удар без зволікань. При цьому основною ціллю потенційної відповіді, ймовірно, залишатимуться Сполучені Штати, а не Південна Корея.

На тлі цих повідомлень Північна Корея також оголосила про плани розміщення нової далекобійної артилерії поблизу кордону з Південною Кореєю.

Державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин відвідав підприємство оборонної промисловості та проінспектував виробництво нової 155-мм самохідної гаубиці. За заявами Пхеньяна, система має дальність понад 60 км і почне надходити до військ уже цього року.

Це означає, що значна частина густонаселеного регіону навколо Сеула опиняється в зоні потенційного ураження.

 
КНДРКім Чен Ин

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється