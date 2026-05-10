У КНДР передбачили ядерний удар у разі ліквідації лідера

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив конституцію країни, закріпивши норму, згідно з якою армія зобов’язана завдати ядерного удару у відповідь у разі його вбивства або втрати контролю над збройними силами.

Про це повідомляють південнокорейські розвідувальні служби, пише Daily Mail.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, відповідні поправки були ухвалені під час першої сесії 15-го Верховного народного зібрання, що розпочалася в Пхеньяні 22 березня. Зміни формалізують порядок автоматичного застосування ядерної зброї у випадку загрози системі командування або спроби усунення керівника держави.

Згідно з оновленою статтею 3 закону про ядерну політику КНДР, у разі атаки на систему ядерного командування відповідь має бути "автоматичною та негайною".

Аналітики вважають, що такі кроки можуть бути реакцією Пхеньяна на дії США та Ізраїлю проти Ірану, включно з ударами по військовому та політичному керівництву країни.

Експерти зазначають, що режим Кім Чен Ина міг сприйняти ці події як сигнал про реальну можливість "обезголовлювальних" ударів по державному керівництву під час війни.

За словами фахівців, нові правила покликані гарантувати, що Північна Корея зможе здійснити ядерну відповідь навіть у разі ліквідації лідера на початковому етапі конфлікту.

Відомо, що Кім Чен Ин приділяє особливу увагу власній безпеці: він рідко користується літаками, натомість пересувається броньованим поїздом, а також перебуває під постійною охороною.

Аналітики вважають, що реалізація сценарію ліквідації керівництва КНДР значно складніша, ніж у випадку інших країн, через високий рівень ізоляції держави, жорсткий контроль над інформацією та обмежену присутність іноземців.

Також зазначається, що сучасні технології супутникового спостереження можуть частково компенсувати брак наземної розвідки, однак доступ до внутрішніх даних Північної Кореї залишається вкрай обмеженим.

Окремі експерти припускають, що у разі загрози існуванню режиму військове командування КНДР виконає наказ про ядерний удар без зволікань. При цьому основною ціллю потенційної відповіді, ймовірно, залишатимуться Сполучені Штати, а не Південна Корея.

На тлі цих повідомлень Північна Корея також оголосила про плани розміщення нової далекобійної артилерії поблизу кордону з Південною Кореєю.

Державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин відвідав підприємство оборонної промисловості та проінспектував виробництво нової 155-мм самохідної гаубиці. За заявами Пхеньяна, система має дальність понад 60 км і почне надходити до військ уже цього року.

Це означає, що значна частина густонаселеного регіону навколо Сеула опиняється в зоні потенційного ураження.