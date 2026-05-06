КНДР конституційно відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю

06 травня 2026, 14:46
Протистояння між двома Кореями триває з середини XX століття.

Північна Корея внесла зміни до Конституції, вперше формально визначивши свої кордони як такі, що межують із Південною Кореєю. Водночас із документа прибрали всі згадки про можливе об'єднання двох держав.

Про це пише Reuters.

Рішення ухвалили на березневому засіданні Верховних народних зборів. Відтепер Конституція фіксує, що КНДР межує з Південною Кореєю, Китаєм і Росією. Втім, точна лінія кордону з Південною Кореєю не уточнюється — спірні ділянки, зокрема морська межа в Жовтому морі, також залишаються без згадки.

Із документа вилучили формулювання на кшталт "мирне возз'єднання" та "національна єдність", які раніше були частиною офіційної ідеології. Це може свідчити про остаточний відхід Пхеньяну від курсу на об'єднання Корейського півострова.

Протистояння між двома Кореями триває з середини XX століття. Після Корейської війни 1950–1953 років країни так і не підписали мирний договір і формально досі перебувають у стані війни. Між ними проходить демілітаризована зона — один із найбільш укріплених кордонів у світі.

