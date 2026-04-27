Кім Чен Ин пообіцяв і надалі підтримуватиме політику росії

27 квітня 2026, 13:58
Фото: rbc.ru
росія і КНДР вже планують співпрацю на період після війни в Україні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про беззастережну підтримку політики росії та обговорив із москвою подальше зміцнення військової співпраці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне агентство KCNA.

Приводом для зустрічі стало відкриття меморіалу, присвяченого північнокорейським військовим, які загинули в боях у Курській області. російську делегацію очолював міністр оборони Андрєй Бєлоусов.

У своїй промові Кім заявив, що північнокорейські війська, які воювали пліч-о-пліч із російськими силами, "розгромили агресорів" і зірвали, за його словами, "гегемоністські плани та військову авантюрну політику США і Заходу".

"Північна Корея й надалі беззастережно підтримуватиме політику росії, спрямовану на захист її суверенітету, території та безпекових інтересів", – додав він.

Бєлоусов повідомив, що сторони домовилися про стабільне та довгострокове військове співробітництво, а також про підготовку до підписання плану взаємодії на період 2027–2031 років.

Експерти вбачають у цьому показову деталь. Професор Університету Кюнгнам Лім Еул-чул зазначив, що п'ятирічний план може свідчити про підготовку до періоду після завершення війни в Україні. "Це збільшує ймовірність того, що їхнє політичне, військове та економічне зближення продовжиться і після завершення війни, а відносини перейдуть у більш формалізований союз", – сказав він.

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
