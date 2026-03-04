Перед голосуванням в Угорщині опозиція вирвалася вперед — дані опитувань

Водночас, зазначають експерти, спрогнозувати остаточні результати складно, оскільки багато виборців досі не визначилися, за кого голосуватимуть.

Угорська правоцентристська партія "Тиса" продовжує утримувати лідерство в опитуваннях напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня 2026 року, випереджаючи керівну партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес". У той же час ультраправа партія "Наша батьківщина" набирає підтримку, що може дозволити їй подолати 5% бар'єр для потрапляння до парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням, проведеним Zavecz Research між 22 і 28 лютого, "Тиса" збільшила свою перевагу серед виборців, які вже визначилися, до 12%, порівняно з 10% у січневому дослідженні. За даними опитування, 50% виборців, які визначилися, підтримують "Тису", що на 2% більше, ніж у січні, в той час як підтримка "Фідес" склала 38% — на 1% менше, ніж місяць тому. Серед усіх виборців "Тиса" отримує 38% підтримки, а "Фідес" — 32%.

Інше опитування, проведене Інститутом Publicus, також вказує на перевагу "Тиси", яка отримує 47% підтримки серед виборців, які визначилися, у той час як "Фідес" підтримують 39%. Однак обидва дослідження вказують на незначне зниження підтримки обох партій на 1% порівняно з січнем.

Один з ключових моментів опитувань — зростання підтримки ультрапартійної "Нашої батьківщини" (Mi Hazank). Згідно з результатами Zavecz Research, партія може подолати 5-відсотковий бар'єр, отримавши 7% підтримки, що на 2% більше, ніж у січні. За даними Publicus, підтримка "Нашої батьківщини" становить 6%, що також є зростанням на 1%.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан стикається з найбільшим викликом за 16 років свого правління. Проте, хоча опитування показують значне зростання підтримки "Тиси", остаточний результат голосування все ще залишається невизначеним, оскільки багато виборців досі не визначилися зі своїм вибором.

Партію "Тиса" очолює колишній урядовець Орбана Петер Мадяр. Він заявив, що його партія боротиметься з корупцією, розморозить мільярди євро коштів ЄС для стимулювання економіки та зміцнить позиції Угорщини в ЄС і НАТО.

Попри лідерство "Тиси" в більшості опитувань, "Фідес" вказує на інші результати, які свідчать про можливість перемоги партії Орбана. Опоненти ж вважають ці опитування упередженими через можливі фінансові або особисті зв'язки організаторів досліджень з керівною партією.