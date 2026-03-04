Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль погрожує ліквідувати нового лідера Ірану

04 березня 2026, 11:59
Фото: з вільного доступу
Після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї.

Будь-який новий лідер, призначений іранським режимом на заміну Алі Хаменеї, буде "однозначною мішенню для ліквідації".

Про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі Х.

"Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації", - заявив Кац.

Він додав, що не має значення, як звати нового лідера Ірану і де він ховається".

"Ми продовжимо діяти з повною силою разом з нашими американськими партнерами, щоб знищити можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити", - зазначив ізраїльський міністр.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок удару ізраїльських та американських військових.

Вже 3 березня ЗМІ повідомили, що новим верховним лідером Ірану після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї.

