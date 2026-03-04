Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім організує зустріч через проблеми з оборонними запасами після ударів по Ірану

04 березня 2026, 12:32
Фото: DW
Через конфлікт з Іраном запаси ракет більшої дальності стрімко скоротилися.

Після ударів США по Ірану та інших недавніх військових операцій Пентагон відновлює запаси озброєння.

Як інформує Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа планує у п’ятницю, 6 березня, зустрітися в Білому домі з керівниками найбільших американських оборонних компаній, щоб обговорити, як прискорити його виробництво.

Зазначається, що на зустріч запросили компанії, зокрема Lockheed Martin і материнську компанію Raytheon, а також інших головних постачальників зброї. Джерела підтвердили цю інформацію.

Reuters повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та активних дій Ізраїлю в Газі США витратили мільярди доларів на поповнення запасів зброї, включно з артилерією, боєприпасами та протитанковими ракетами. Але через конфлікт з Іраном запаси ракет більшої дальності, ніж ті, що вже надсилали в Київ, значно зменшилися.

Компанія Raytheon, яка виробляє ракети Tomahawk, підписала новий контракт із Пентагоном на збільшення виробництва до 1000 ракет на рік, пише видання. У 2026 році Пентагон планує купити 57 ракет за середньою ціною 1,3 мільйона доларів за штуку. 

Адміністрація США наполягає на тому, щоб оборонні компанії приділяли головну увагу виробництву, а не виплатам акціонерам.

