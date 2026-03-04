Українські перехоплювачі можуть посилити оборону країн Перської затоки — Forbes

Також Київ хоче, аби країни Перської затоки переконали диктатора владіміра путіна погодитися на перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може передати країнами Близького Сходу перехоплювачі "Шахедів" та відправити туди відповідних фахівців в обмін на ракети PAC-3 до систем Patriot, які можуть збивати російську балістику. Також Київ хоче, аби країни Перської затоки переконали диктатора владіміра путіна погодитися на перемир'я.

У Forbes зауважили, що пропозиція Зеленського має сенс.

Колишній український офіцер 47-ї ОМБр Микола Мельник наголосив, що у цьому випадку для американців важливим уроком є не те, що іранці мають БпЛА, а те, що вони є дешевими — 10 тисяч доларів в середньому — та ефективними. Натомість Штати на їхню ліквідацію тратять ракети вартістю 2 млн доларів. З такою ж арифметикою зіштовхнулися європейські члени НАТО, коли російські "Шахеди" кілька місяців тому почали залітати у їхні повітряні простори.

"Неекономічно і непрактично захищати наш простір винищувачами F-35, які використовують ракети Sidewinder проти безпілотників", — коментував тоді один з інцидентів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Та Україна — та держава, яка має серйозний досвід у протидії російським безпілотникам, до того ж здобутий він в умовах обмежених можливостей ППО через брак запасів. А торік Сили оборони навіть знищили дорогі установки росіян на 4 млрд доларів, і зробили це саме завдяки дешевим безпілотникам.

"росія не може достатньо швидко поповнювати запаси зенітних ракет, щоб наздогнати кампанію українських безпілотників проти військової та енергетичної інфраструктури", — коментує видання ситуацію.

Зараз наша держава використовує ефективну багаторівневу, децентралізовану систему захисту неба, яка об'єднує ППО, РЕБ, недорогі перехоплювачі та мобільні групи.

"США та їх союзники в Перській затоці можуть володіти переважною вогневою потужністю, але Іран все ще може завдати серйозної шкоди за допомогою недорогих безпілотників у великих масштабах, — йдеться у матеріалі. — Їм явно піде на користь такий важко здобутий український досвід у розгортанні дешевих безпілотників-перехоплювачів, що дозволить створити економічно ефективний рівень протиповітряної оборони".