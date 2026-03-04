Українські перехоплювачі можуть посилити оборону країн Перської затоки — Forbes
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може передати країнами Близького Сходу перехоплювачі "Шахедів" та відправити туди відповідних фахівців в обмін на ракети PAC-3 до систем Patriot, які можуть збивати російську балістику. Також Київ хоче, аби країни Перської затоки переконали диктатора владіміра путіна погодитися на перемир'я.
У Forbes зауважили, що пропозиція Зеленського має сенс.
Колишній український офіцер 47-ї ОМБр Микола Мельник наголосив, що у цьому випадку для американців важливим уроком є не те, що іранці мають БпЛА, а те, що вони є дешевими — 10 тисяч доларів в середньому — та ефективними. Натомість Штати на їхню ліквідацію тратять ракети вартістю 2 млн доларів. З такою ж арифметикою зіштовхнулися європейські члени НАТО, коли російські "Шахеди" кілька місяців тому почали залітати у їхні повітряні простори.
"Неекономічно і непрактично захищати наш простір винищувачами F-35, які використовують ракети Sidewinder проти безпілотників", — коментував тоді один з інцидентів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Та Україна — та держава, яка має серйозний досвід у протидії російським безпілотникам, до того ж здобутий він в умовах обмежених можливостей ППО через брак запасів. А торік Сили оборони навіть знищили дорогі установки росіян на 4 млрд доларів, і зробили це саме завдяки дешевим безпілотникам.
"росія не може достатньо швидко поповнювати запаси зенітних ракет, щоб наздогнати кампанію українських безпілотників проти військової та енергетичної інфраструктури", — коментує видання ситуацію.
Зараз наша держава використовує ефективну багаторівневу, децентралізовану систему захисту неба, яка об'єднує ППО, РЕБ, недорогі перехоплювачі та мобільні групи.
"США та їх союзники в Перській затоці можуть володіти переважною вогневою потужністю, але Іран все ще може завдати серйозної шкоди за допомогою недорогих безпілотників у великих масштабах, — йдеться у матеріалі. — Їм явно піде на користь такий важко здобутий український досвід у розгортанні дешевих безпілотників-перехоплювачів, що дозволить створити економічно ефективний рівень протиповітряної оборони".