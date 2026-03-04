Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США можуть озброювати курдів для дестабілізації ситуації в Ірані – NYT

04 березня 2026, 11:24
США можуть озброювати курдів для дестабілізації ситуації в Ірані – NYT
Фото: afp.com
Очікується, що найближчим часом курдські загони в Ірані можуть долучитися до наземної операції на заході країни.

ЦРУ хоче розпалити в Ірані повстання, а Іран атакує танкери в Ормузькій протоці.

Жертвами бойових дій стали вже 870 людей.

Про це пише NYT.

Більшість з них (787) в Ірані, зокрема і 175 загиблих через удар по школі для дівчат. У Лівані загинули 52 людини. Також є загиблі в Ізраїлі, ОАЕ, Бахрейні та Кувейті.

Війська США знищили 17 іранських кораблів, зокрема і підводний, повідомив голова Центрального командування США Бред Купер. За його словами, американські війська загалом вдарили по 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет та 2 000 дронів.

ЦРУ працює з іранською опозицією та курдами, щоб спровокувати збройне повстання в Ірані, стверджує CNN з посиланням на джерела. Курдів, ймовірно, озброюють, щоб залучити до операції на заході Ірану найближчими днями.

Одне з джерел CNN каже, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і стримали їх. Тоді б беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи знову потрапити під масові розправи, як це сталося під час заворушень у січні.

Ще один американський чиновник заявив, що курди можуть сприяти поширенню хаосу в регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму. Інші думки зосереджуються на тому, чи зможуть курди захопити та утримати територію на півночі Ірану, що створить буферну зону для Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який новий лідер Ірану, обраний нинішнім режимом, є неприйнятним та буде "мішенню для знищення".

За даними NYT, атаки Ірану пошкодили споруди, що є частиною або розташовані поблизу систем звʼязку та радіолокації на щонайменше семи військових обʼєктах США на Близькому Сході.

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію "Рев Лева", США — "Епічна лють". Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

ІранСШАкурди

Останні матеріали

Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється