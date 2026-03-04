США можуть озброювати курдів для дестабілізації ситуації в Ірані – NYT

Очікується, що найближчим часом курдські загони в Ірані можуть долучитися до наземної операції на заході країни.

ЦРУ хоче розпалити в Ірані повстання, а Іран атакує танкери в Ормузькій протоці.

Жертвами бойових дій стали вже 870 людей.

Про це пише NYT.

Більшість з них (787) в Ірані, зокрема і 175 загиблих через удар по школі для дівчат. У Лівані загинули 52 людини. Також є загиблі в Ізраїлі, ОАЕ, Бахрейні та Кувейті.

Війська США знищили 17 іранських кораблів, зокрема і підводний, повідомив голова Центрального командування США Бред Купер. За його словами, американські війська загалом вдарили по 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет та 2 000 дронів.

ЦРУ працює з іранською опозицією та курдами, щоб спровокувати збройне повстання в Ірані, стверджує CNN з посиланням на джерела. Курдів, ймовірно, озброюють, щоб залучити до операції на заході Ірану найближчими днями.

Одне з джерел CNN каже, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і стримали їх. Тоді б беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи знову потрапити під масові розправи, як це сталося під час заворушень у січні.

Ще один американський чиновник заявив, що курди можуть сприяти поширенню хаосу в регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму. Інші думки зосереджуються на тому, чи зможуть курди захопити та утримати територію на півночі Ірану, що створить буферну зону для Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який новий лідер Ірану, обраний нинішнім режимом, є неприйнятним та буде "мішенню для знищення".

За даними NYT, атаки Ірану пошкодили споруди, що є частиною або розташовані поблизу систем звʼязку та радіолокації на щонайменше семи військових обʼєктах США на Близькому Сході.

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію "Рев Лева", США — "Епічна лють". Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.