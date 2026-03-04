Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ прокоментувало ядерну програму Ірану

04 березня 2026, 09:55
МАГАТЕ прокоментувало ядерну програму Ірану
Агентство не може підтвердити, що ядерна програма країни має лише мирний характер.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наразі немає підтверджень того, що Іран створює ядерну бомбу. Водночас як зазначає Гроссі на своїй сторінці у Х, великі запаси збагаченого урану, який майже відповідає збройовому рівню, викликають серйозну тривогу.

"У моїх попередніх звітах зазначалося, що поки Іран не почне співпрацювати з МАГАТЕ та не допоможе закрити всі не розв'язані питання щодо гарантій, Агентство не може підтвердити, що ядерна програма країни має лише мирний характер", — йдеться у повідомленні. 

Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомляв, що під час першого раунду переговорів на початку цього року іранські дипломати відкрито говорили про свої ядерні можливості. За його словами, вони заявляли, що мають достатньо збагаченого урану для виготовлення 11 ядерних бомб. Зокрема, на тій зустрічі іранська сторона прямо сказала, що контролює 460 кілограмів урану зі збагаченням 60% і розуміє, що з такої кількості можна зробити ядерну зброю.

