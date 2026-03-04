Стали відомі масштаби втрат унаслідок конфлікту на Близькому Сході

Дональд Трамп визнав, що удари знищили потенційних наступників верховного лідера Ірану.

Після атак США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані 28 лютого на Близькому Сході загинули понад 870 людей.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані з регіону.

Більшість жертв зафіксовано в Ірані, однак загиблі є також у низці інших країн.

За інформацією видання, наслідки бойових дій зачепили Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Ліван та Ізраїль. Центральне командування США повідомляло про загибель американських військових після іранського удару по базі в Кувейті: спочатку йшлося про трьох загиблих та п’ятьох поранених, пізніше один із поранених помер, а згодом було виявлено тіла ще двох військових, які вважалися зниклими безвісти.

Товариство Червоного Півмісяця в Ірані заявило, що з початку ескалації загинули 787 людей у понад 150 округах країни. Серед жертв — значна кількість високопосадовців. Після ударів у різних містах відбулися масові похорони, зокрема у вівторок тисячі людей зібралися на церемонії прощання із загиблими під час атаки на школу для дівчаток, де, за даними ЗМІ, загинули 175 осіб, переважно діти.

Президент США Дональд Трамп визнав, що удари знищили частину іранських лідерів, яких розглядали як можливих наступників керівництва країни. Водночас у низці країн зафіксовано жертви серед цивільних. У Бахрейні працівник суднобудівного заводу загинув під час атаки на танкер у порту. У Кувейті повідомили про загибель двох військових та 11-річної дівчинки, яка померла від осколкового поранення попри зусилля медиків.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що внаслідок атак загинули троє іноземних громадян, ще 68 людей отримали поранення. Повідомляється про постраждалих із низки країн, серед яких Пакистан, Непал, Бангладеш, Єгипет, Індія, Філіппіни та інші.

У Лівані з початку тижня під час ударів по угрупованню "Хезболла", зокрема в районі Бейрута, загинули щонайменше 52 людини. За даними ООН, бойові дії та евакуаційні попередження змусили десятки тисяч мешканців південних районів країни залишити свої домівки.

В Ізраїлі також є жертви після іранських ударів: у Тель-Авіві ракета влучила у житловий будинок, загинула 32-річна громадянка Філіппін, яка працювала доглядальницею. Наступного дня дев’ятеро людей загинули після обстрілу житлового району в Бейт-Шемеші.