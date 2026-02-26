Очільник МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО

Радослав Сікорський заявив, що поразка України лише збільшить загрозу з боку росії для країн Альянсу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що у разі російської агресії проти держав східного флангу НАТО витрати на їхню оборону можуть сягнути щонайменше 1,2 трлн євро.

Про це повідомляє польський мовник Onet.

За словами Сікорського, якщо Україна програє війну, загроза з боку росії для європейських держав не зменшиться, а навпаки зросте. Очільник польського МЗС навів розрахунки, згідно з якими захист країн східного флангу НАТО, включно з Польщею, у разі можливого нападу рф коштував би "щонайменше 1200 мільярдів євро – майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави".

Сікорський також наголосив, що, всупереч російській пропаганді, москва не перемагає у війні проти України. Він зазначив, що росія втратила шанс на демократизацію та модернізацію, зокрема через значні втрати на фронті, ізоляцію від західних ринків і різке зростання оборонних витрат, які, за його словами, вже поглинають до 40% російського бюджету.

За оцінкою польського дипломата, санкції, запроваджені проти росії, продовжують діяти та послаблюють її економічні можливості, що впливає і на військовий потенціал країни.

"росія робить історичну помилку – вона жертвує своїм майбутнім на вівтарі непотрібної війни", – заявив він.