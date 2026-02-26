Голова МЗС Гани зустрівся з полоненими співгромадянами, які воювали на боці рф
"Я усвідомлюю, що моє прохання було досить незвичайним і, як мені повідомили, першим такого роду від африканського міністра закордонних справ. Тому я надзвичайно вдячний, що наше прохання не було відхилено, що підтверджує наші дружні двосторонні відносини. Цей значний жест додає мені впевненості, що наші переговори про їхнє звільнення будуть успішними", – зазначив міністр.
Аблаква також повідомив, що бранці "рішуче налаштовані стати борцями проти методів діяльності мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій".
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква заявив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за росію, а зараз перебувають у полоні.