Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Голова МЗС Гани зустрівся з полоненими співгромадянами, які воювали на боці рф

26 лютого 2026, 15:07
Голова МЗС Гани зустрівся з полоненими співгромадянами, які воювали на боці рф
Вони заявили, що хочуть присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, "як уникнути таких скрутних ситуацій".
Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з двома громадянами Гани, які воювали на боці росії і зараз утримуються в українському таборі військовополонених.
 
Про це Аблаква повідомив у соцмережі Х.
 
"Вчора ввечері мені було надано доступ до добре укріпленого охоронного табору, де утримуються військовополонені в Україні. Я дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Андрію Сибізі за задоволення мого прохання про відвідування двох ганських військовополонених", – написав він. 
 
Аблаква зазначив, що громадяни "живі та здорові", а "їхні права, передбачені міжнародним правом, поважаються українською владою".
 

"Я усвідомлюю, що моє прохання було досить незвичайним і, як мені повідомили, першим такого роду від африканського міністра закордонних справ. Тому я надзвичайно вдячний, що наше прохання не було відхилено, що підтверджує наші дружні двосторонні відносини. Цей значний жест додає мені впевненості, що наші переговори про їхнє звільнення будуть успішними", – зазначив міністр. 

Аблаква також повідомив, що бранці "рішуче налаштовані стати борцями проти методів діяльності мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій".  

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква заявив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за росію, а зараз перебувають у полоні.

полоненівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється