Голова МЗС Гани зустрівся з полоненими співгромадянами, які воювали на боці рф

Вони заявили, що хочуть присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, "як уникнути таких скрутних ситуацій".

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з двома громадянами Гани, які воювали на боці росії і зараз утримуються в українському таборі військовополонених.

Про це Аблаква повідомив у соцмережі Х.

"Вчора ввечері мені було надано доступ до добре укріпленого охоронного табору, де утримуються військовополонені в Україні. Я дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Андрію Сибізі за задоволення мого прохання про відвідування двох ганських військовополонених", – написав він. Аблаква зазначив, що громадяни "живі та здорові", а "їхні права, передбачені міжнародним правом, поважаються українською владою".

"Я усвідомлюю, що моє прохання було досить незвичайним і, як мені повідомили, першим такого роду від африканського міністра закордонних справ. Тому я надзвичайно вдячний, що наше прохання не було відхилено, що підтверджує наші дружні двосторонні відносини. Цей значний жест додає мені впевненості, що наші переговори про їхнє звільнення будуть успішними", – зазначив міністр.

Аблаква також повідомив, що бранці "рішуче налаштовані стати борцями проти методів діяльності мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій".

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква заявив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за росію, а зараз перебувають у полоні.