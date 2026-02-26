Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гана просить Україну допомогти звільнити своїх громадян, які воювали за росію

26 лютого 2026, 14:40
Переговори проходили у Києві.

Міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква заявив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за росію, а зараз перебувають у полоні.

Про це пише Bloomberg.

"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", — заявив він.

По всій Африці зростає занепокоєння щодо вербування африканців для участі у війні на боці росії, яка має дефіцит солдатів. Кенія та Південна Африка заявили, що нещодавно домоглися репатріації громадян, яких обманом змусили підписати контракти з армією рф.

Некомерційна дослідницька організація Inpact повідомила у лютому, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як воюючих за росію найманців, 234 є ганцями. Більше африканців воюють за росію лише з Єгипту та Камеруну.

За даними некомерційної дослідницької організації Inpact, з 1417 африканців, які воюють на боці росії, 234 є громадянами Гани. За чисельністю африканців у російській армії ганці поступаються лише Єгипту та Камеруну.

У Буркіна-Фасо 14 лютого невідомі бойовики, ймовірно ісламістські, вбили вісьмох членів Національної асоціації торговців і перевізників помідорів Гани. Головний редактор газети The Insight Квесі Пратт заявив, що терористів нібито постачила Україна, посилаючись на нібито визнання української розвідки про причетність до діяльності в регіоні Сахель — напівпосушливій зоні Африки на південь від Сахари.

Журналіст закликав адміністрацію президента Гани Джона Драмані Магами "залишатися пильною".

Заяву Пратта спростував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий:

"Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не постачала жодних терористів".

Він також зазначив, що ці звинувачення можуть бути спрямовані на відволікання уваги від візиту міністра закордонних справ Гани до України, але "не досягнуть успіху".

