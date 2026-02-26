Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Женеві розпочалися переговори між Україною та США

26 лютого 2026, 15:55
У Женеві розпочалися переговори між Україною та США
Серед іншого буде обговорено підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони.
Сьогодні на зустрічі української та американської делегацій у Женеві обговорять механізми відновлення України, підготовку до тристоронньої зустрічі з росією та обмін полоненими.
 
Про це повідомив глава делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.
 
"Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак", – заявив він.
 
За словами Умєрова, разом з економічною командою уряду детально опрацювують prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.
 
Також, як поінформував глава делегації, буде обговорено підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. Він підкреслив необхідність синхронізувати позиції перед цим етапом.
 
"Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян", – додав Умєров.

 

війна в УкраїніУмєровросія окупанти

