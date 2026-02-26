У Женеві розпочалися переговори між Україною та США

Серед іншого буде обговорено підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони.

Сьогодні на зустрічі української та американської делегацій у Женеві обговорять механізми відновлення України, підготовку до тристоронньої зустрічі з росією та обмін полоненими.

Про це повідомив глава делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.

"Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак", – заявив він.

За словами Умєрова, разом з економічною командою уряду детально опрацювують prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.