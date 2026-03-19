Експерти ЄС прибули в Україну оцінити пошкодження нафтопроводу "Дружба"

19 березня 2026, 14:02
Фото: з вільного доступу
Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану атакованого росією нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортувалася до Угорщини та Словаччини.

Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що минулого тижня ЄС запропонував надіслати місію для огляду нафтопроводу. Пізніше Україна заявила, що прийняла пропозицію Євросоюзу щодо технічної підтримки та фінансування відновлення постачання нафти пошкодженим рф нафтопроводом.

"Нафтогаз" високо оцінює пропозицію ЄС щодо надання фінансової та технічної допомоги для відновлення інфраструктурних об’єктів Бродської насосної станції", - написав у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький . 

За його словами, "технічна робоча група" має допомогти "Нафтогазу" та його дочірній компанії "Укртранснафта" відновити трубопровід "відповідно до найвищих європейських інженерних стандартів та стандартів безпеки, а також запобігти подальшим терористичним атакам". Він не повідомив, чи планує група експертів відвідати пошкоджений нафтопровід.

Видання нагадує, що Угорщина та Словаччина - єдині країни ЄС, які досі імпортують російську нафту. Вони звинуватили Україну у навмисному затягуванні відновлення поставок нафти з політичних мотивів.

Нагадаємо, Європейський союз запропонував Україні технічну допомогу та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.

Останні матеріали

Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 19 березня 2026, 18:57
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
