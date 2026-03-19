Експерти ЄС прибули в Україну оцінити пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану атакованого росією нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортувалася до Угорщини та Словаччини.

Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що минулого тижня ЄС запропонував надіслати місію для огляду нафтопроводу. Пізніше Україна заявила, що прийняла пропозицію Євросоюзу щодо технічної підтримки та фінансування відновлення постачання нафти пошкодженим рф нафтопроводом.

"Нафтогаз" високо оцінює пропозицію ЄС щодо надання фінансової та технічної допомоги для відновлення інфраструктурних об’єктів Бродської насосної станції", - написав у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький .

За його словами, "технічна робоча група" має допомогти "Нафтогазу" та його дочірній компанії "Укртранснафта" відновити трубопровід "відповідно до найвищих європейських інженерних стандартів та стандартів безпеки, а також запобігти подальшим терористичним атакам". Він не повідомив, чи планує група експертів відвідати пошкоджений нафтопровід.

Видання нагадує, що Угорщина та Словаччина - єдині країни ЄС, які досі імпортують російську нафту. Вони звинуватили Україну у навмисному затягуванні відновлення поставок нафти з політичних мотивів.

Нагадаємо, Європейський союз запропонував Україні технічну допомогу та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.