Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кая Каллас закликає ЄС проявити політичну сміливість для фінансування України

19 березня 2026, 12:59
Кая Каллас закликає ЄС проявити політичну сміливість для фінансування України
Каллас Естонія
ЄС шукає шляхи вирішення конфлікту.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила 19 березня, що існують альтернативи для подолання вето Угорщини на кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, але для цього потрібна політична сміливість європейських лідерів.

Про це пише Reuters.

"Альтернативи є, але подивимося, як це буде розвиватися. Для цього також знадобиться певний політичний характер від усіх нас", — сказала Каллас журналістам перед самітом Європейської ради в Брюсселі.

В агентстві додають, що Угорщина перебуває під тиском інших країн ЄС, щоб скасувати своє вето, яке прем’єр-міністр Віктор Орбан захищає на тлі суперечки з Києвом через пошкоджений внаслідок російських обстрілів нафтовий трубопровід "Дружба".

Кая Каллас зазначила, що поставки нафти з Хорватії можуть стати вирішенням для Угорщини, додавши при цьому, що країна не діє "добросовісно" у своєму спротиві вже узгодженому кредиту.

Нагадаємо, Орбан, який прибув на саміт лідерів Європи, повторив, що не розблокує рішення щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він додав, що "ми хотіли б отримати від українців нафту, яка нам належить, але яку вони зараз заблокували. 

Кая КалласЄвросоюзВіктор Орбанвійна в УкраїнікредитУгорщина

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється