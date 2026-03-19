Кая Каллас закликає ЄС проявити політичну сміливість для фінансування України

ЄС шукає шляхи вирішення конфлікту.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила 19 березня, що існують альтернативи для подолання вето Угорщини на кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, але для цього потрібна політична сміливість європейських лідерів.

Про це пише Reuters.

"Альтернативи є, але подивимося, як це буде розвиватися. Для цього також знадобиться певний політичний характер від усіх нас", — сказала Каллас журналістам перед самітом Європейської ради в Брюсселі.

В агентстві додають, що Угорщина перебуває під тиском інших країн ЄС, щоб скасувати своє вето, яке прем’єр-міністр Віктор Орбан захищає на тлі суперечки з Києвом через пошкоджений внаслідок російських обстрілів нафтовий трубопровід "Дружба".

Кая Каллас зазначила, що поставки нафти з Хорватії можуть стати вирішенням для Угорщини, додавши при цьому, що країна не діє "добросовісно" у своєму спротиві вже узгодженому кредиту.

Нагадаємо, Орбан, який прибув на саміт лідерів Європи, повторив, що не розблокує рішення щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він додав, що "ми хотіли б отримати від українців нафту, яка нам належить, але яку вони зараз заблокували.