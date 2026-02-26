Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Під час нічого обстрілу росією України в Румунію залетів безпілотник

26 лютого 2026, 16:09
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Дрон увійшов у повітряний простір Румунії в районі міста Сфинту-Георге.
У ніч на 26 лютого під час обстілу росією України у Румунію залетів безпілотник. 
 
Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Румунії.
 
Там зазначили, що у середу, 25 лютого, рф завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радари MoND зафіксували наявність безпілотника в районі, що прилягає до національного повітряного простору. Через це превентивно активували системи протиповітряної оборони, і близько 17:50 два літаки F-16, що перебували на авіабазі Фетешти, піднялися у повітря відповідно до процедур патрулювання повітряного простору.
 
О 18:07 населення на півночі повіту Тулча повідомили про тривогу.
 
Безпілотний літальний апарат ненадовго увійшов у національний повітряний простір у районі Сфинту-Георге та вийшов із нього на північ від Суліни, пролітаючи лише над територіальними водами.
 
Заходи тривоги припинили близько 18:45. Жодних уламків літальних апаратів у цьому районі не виявили. 
 
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади рф на цивільну інфраструктуру України. Ці дії є серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці", – зазначили у відомстві.
 
