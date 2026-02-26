Під час нічого обстрілу росією України в Румунію залетів безпілотник

У ніч на 26 лютого під час обстілу росією України у Румунію залетів безпілотник.

Там зазначили, що у середу, 25 лютого, рф завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радари MoND зафіксували наявність безпілотника в районі, що прилягає до національного повітряного простору. Через це превентивно активували системи протиповітряної оборони, і близько 17:50 два літаки F-16, що перебували на авіабазі Фетешти, піднялися у повітря відповідно до процедур патрулювання повітряного простору.

О 18:07 населення на півночі повіту Тулча повідомили про тривогу.

Безпілотний літальний апарат ненадовго увійшов у національний повітряний простір у районі Сфинту-Георге та вийшов із нього на північ від Суліни, пролітаючи лише над територіальними водами.

Заходи тривоги припинили близько 18:45. Жодних уламків літальних апаратів у цьому районі не виявили.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади рф на цивільну інфраструктуру України. Ці дії є серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці", – зазначили у відомстві.