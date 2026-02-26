Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російський дрон намагався наблизитися до авіаносця у Швеції

26 лютого 2026, 19:09
російський дрон намагався наблизитися до авіаносця у Швеції
Скриншот з відео
Шведські збройні сили вчасно виявили загрозу та застосували засоби радіоелектронної боротьби.
У шведському порту Мальме стався серйозний інцидент за участю російського безпілотника та флагмана французького флоту — атомного авіаносця Charles de Gaulle.
 
Про це повідомляє телеканал SVT.
 
Дрон злетів із російського судна, що перебувало неподалік, і почав рух у бік авіаносця. Шведські збройні сили вчасно виявили загрозу та застосували засоби радіоелектронної боротьби. Після успішного придушення сигналу безпілотник зник. Наразі невідомо, чи зміг він повернутися на російський корабель, чи впав у море.
 
Авіаносець "Шарль де Голль" прибув до Швеції для участі у стратегічних навчаннях. Це найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець завдовжки понад 260 метрів. На його борту зазвичай перебуває близько двох тисяч військовослужбовців та до 30 винищувачів.
 
Міністерство оборони Швеції розцінює цей випадок як серйозне порушення безпеки та чергову провокацію з боку росії у територіальних водах країни-члена НАТО.

 

