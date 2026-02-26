Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський закликав міжнародну бізнес-спільноту долучатися до відбудови України

26 лютого 2026, 20:53
фото: Офіс президента
Президент наголосив, що Україна має пів року, аби максимально підготуватися до нових викликів.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками міжнародної бізнес-спільноти. За словами глави держави, це було перше засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку.
 
Про це повідомив Офіс президента України.
 
На засіданні говорили про енергетичну стійкість та підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Зеленський анонсував, що вже 1 березня всі місцеві органи влади представлять детальні плани розвитку енергетики на наступну зиму. Президент наголосив, що Україна має пів року, аби максимально підготуватися до нових викликів. У цьому процесі ключову роль має відіграти приватний сектор, тому держава розраховує на спільні проєкти з міжнародними інвесторами.
 
Окрім енергетики, на зустрічі обговорили залучення бізнесу до відбудови України та розширення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Зеленський закликав партнерів до активнішої співпраці, зазначивши, що Україна залишається відкритою для капіталовкладень навіть в умовах війни.
 
За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, Україна разом із партнерами розробила близько 40 інвестиційних проєктів для повоєнного відновлення та розвитку. Крім пріоритетної зараз галузі енергетики, вони охоплюють також оборону, технології, транспорт, логістику, інфраструктуру, критично важливі корисні копалини, "зелену" металургію та декарбонізацію сталеливарної промисловості, житлове будівництво. 
 
Офіс Президента повідомив, що у зустрічі взяли участь радниця Президента з питань відбудови та інвестицій Оксана Маркарова, президент групи Світового банку Аджай Банга, президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, старший радник Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, керівники та представники компаній Vestas Wind Systems, Siemens Energy, General Atlantic, BlackRock, Fortescue, Citigroup, ArcelorMittal, State Street Corporation, Lazard, Relativity Space, McKinsey & Company, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

 

зеленськийросія окупантивійна в Україні

