Безвіз для громадян Грузії можуть призупинити – президентка Єврокомісії

26 лютого 2026, 20:10
Безвіз для громадян Грузії можуть призупинити – президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Також у ЄС тривають обговорення щодо запровадження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини та відступ від демократичних норм.
Євросоюз готовий розширити обмеження щодо візового режиму для Грузії, поширивши їх на всіх громадян країни, якщо чинна влада не виправить ситуацію з демократією. 
 
Про це йдеться у листі очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у відповідь на звернення грузинських опозиційних політиків, передає видання Sova.
 
Фон дер Ляєн наголосила, що наразі Грузія демонструє регрес у сферах державного управління, верховенства права та боротьби з корупцією. Через це Єврокомісія вже ініціювала механізм призупинення безвізу.
 
Є два етапи обмежень. На першому вже ввели часткове призупинення спрощеного режиму, що стосується власників дипломатичних і службових паспортів.
 
Другий етап передбачає, що коли уряд Грузії не вирішить окреслені проблеми, то призупинення дії безвізу може бути розповсюджене на все населення країни.
 
Очільниця Єврокомісії також зазначила, що ЄС закликав грузинську владу негайно звільнити журналістів та активістів, які були несправедливо затримані. Крім того, у Євросоюзі тривають обговорення щодо запровадження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини та відступ від демократичних норм. Для ухвалення такого рішення необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.

 

