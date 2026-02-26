Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава Давоського форуму пішов у відставку через зв’язки з Епштейном

26 лютого 2026, 21:33
Глава Давоського форуму пішов у відставку через зв’язки з Епштейном
Фото: EPA/UPG
Внутрішня перевірка у WEF не виявила додаткових порушень, крім уже відомих контактів.
Президент Світового економічного форуму (WEF) Борге Бренде оголосив про свою відставку.
 
Про це пише Politico.
 
Причиною такого рішення стали оприлюднені дані про його контакти із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Розслідування щодо Бренде розпочалося на початку лютого цього року після публікації нових документів Міністерства юстиції США. З’ясувалося, що колишній міністр закордонних справ Норвегії тричі обідав з Епштейном у 2018 та 2019 роках, а також вів із ним активну переписку. Хоча ще в листопаді Бренде заперечував ці факти, після оприлюднення доказів він визнав знайомство, проте заявив, що не знав про злочинну діяльність Епштейна.
 
У заяві Давоського форуму ідеться, що внутрішня перевірка не виявила додаткових порушень, крім уже відомих контактів. Сам Бренде пояснив свій крок бажанням дати організації можливість працювати далі "без відволікаючих факторів" після успішної щорічної зустрічі в Давосі.
 
Бренде став черговим високопоставленим норвежцем, чия репутація постраждала через "справу Епштейна". Раніше під слідство потрапив колишній прем'єр-міністр Норвегії Турбйорн Ягланд, а амбасадорка країни в Йорданії та Іраку Мона Юль пішла у відставку. Тимчасовим очільником Світового економічного форуму призначили керуючого директора Алоїса Цвінггі.
 
Давосросія окупантивійна в Україні

