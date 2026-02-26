У росії погодили повне блокування месенджера Telegram

російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня.

російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами двох співрозмовників, близьких до кремля, рішення про блокування месенджера вже є остаточним. Серед причин називають зростання випадків вербування людей, зокрема неповнолітніх, для протиправної діяльності через Telegram.