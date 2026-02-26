У росії погодили повне блокування месенджера Telegram
26 лютого 2026, 19:31
Фото: з вільних джерел
російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За словами двох співрозмовників, близьких до кремля, рішення про блокування месенджера вже є остаточним. Серед причин називають зростання випадків вербування людей, зокрема неповнолітніх, для протиправної діяльності через Telegram.
Раніше міністр цифрового розвитку рф Максут Шадаєв заявляв, що влада поки не планує обмежувати роботу месенджера на фронті, оскільки російські військові активно використовують його для координації дій. Водночас він припускав, що з часом військовослужбовці можуть перейти на інші платформи.
Пропагандисти одного з інформагентств повідомили, що роскомнагляд не підтвердив блокування Telegram на початку квітня, проте й не спростував – там заявили, що "відомству нема чого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що рф розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.