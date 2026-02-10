Дуров порівняв блокування Telegram у росії з Іраном

За словами Дурова, Іран уже намагався реалізувати аналогічну стратегію, однак вона зазнала поразки.

Засновник Telegram Павло Дуров уперше публічно прокоментував блокування месенджера в росії, порівнявши дії російської влади з політикою Ірану.

Про це він написав у Telegram.

За словами Дурова, Іран уже намагався реалізувати аналогічну стратегію, однак вона зазнала поразки. Тоді Telegram заборонили під надуманими приводами, намагаючись змусити користувачів перейти на державний месенджер. Попри це, більшість іранців продовжили користуватися Telegram, обходячи цензуру, і віддали перевагу йому замість сервісів, схильних до державного стеження.

Дуров наголосив, що обмеження свободи громадян ніколи не є правильним рішенням.

Він також підкреслив, що Telegram і надалі відстоює свободу слова та конфіденційність користувачів, попри тиск з боку держав.