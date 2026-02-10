Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У росії оголосили про початок блокування Telegram

10 лютого 2026, 17:05
У росії оголосили про початок блокування Telegram
з вільних джерел
Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території рф.

Відсьогодні,10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території рф з 10 лютого. І робиться це "за рішенням уповноважених органів".

Про це повідомляє видання "Коммерсант".

 Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.  

 
Нині ж російські користувачі месенджера скаржаться на збої в роботі Telegram вже другу добу.
 
"Якщо 9 лютого падіння трафіку у Telegram спостерігалося переважно у російських регіонах, то у вівторок воно дійшло і до москви та Санкт-Петербурга", – йдеться в повідомленні.
telegramвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється