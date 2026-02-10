У росії оголосили про початок блокування Telegram

Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території рф.

Відсьогодні,10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території рф з 10 лютого. І робиться це "за рішенням уповноважених органів".

Про це повідомляє видання "Коммерсант".

Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.

Нині ж російські користувачі месенджера скаржаться на збої в роботі Telegram вже другу добу.

"Якщо 9 лютого падіння трафіку у Telegram спостерігалося переважно у російських регіонах, то у вівторок воно дійшло і до москви та Санкт-Петербурга", – йдеться в повідомленні.