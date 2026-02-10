У росії оголосили про початок блокування Telegram
Відсьогодні,10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території рф з 10 лютого. І робиться це "за рішенням уповноважених органів".
Про це повідомляє видання "Коммерсант".
Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.