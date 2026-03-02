Операція проти Ірану лише починається – Трамп

За його словами, удари США по Ірану тривають, а "велика хвиля" ще попереду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але справжня "велика хвиля" ударів ще попереду.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

Глава Білого дому підкреслив, що бойові дії йдуть за планом і можуть тривати близько чотирьох тижнів.

"Ми ще навіть не почали сильно їх бити. Велика хвиля настане незабаром", – сказав президент.

Він також додав, що США роблять кроки для підтримки іранського народу, але наразі закликають людей залишатися вдома через небезпеку на вулицях.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран атакував американські об'єкти у країнах Перської затоки.

Крім того, раніше Трамп закликав іранців повалити режим під час бойових операцій США.