Париж і Берлін заснували ядерну координаційну групу

Країни планують узгоджувати стратегії стримування та навчання.

Франція та Німеччина заснували спільну координаційну групу для співпраці у сфері ядерного стримування.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав у X (Twitter).

Мерц повідомив, що ініціатива належить йому та президенту Франції Еммануелю Макрону і передбачає конкретні кроки протягом поточного року.

"Еммануель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, щоб узгоджувати стратегії стримування. До кінця року плануємо конкретні заходи, зокрема конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", – написав канцлер ФРН.

Також напередоні Макрон оголосив, що Франція збільшує ядерний арсенал.