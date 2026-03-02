Париж і Берлін заснували ядерну координаційну групу
Франція та Німеччина заснували спільну координаційну групу для співпраці у сфері ядерного стримування.
Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав у X (Twitter).
Мерц повідомив, що ініціатива належить йому та президенту Франції Еммануелю Макрону і передбачає конкретні кроки протягом поточного року.
"Еммануель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, щоб узгоджувати стратегії стримування. До кінця року плануємо конкретні заходи, зокрема конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", – написав канцлер ФРН.
Також напередоні Макрон оголосив, що Франція збільшує ядерний арсенал.