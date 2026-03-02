Зеленський: Україна допоможе у боротьбі з дронами на Близькому Сході, але є умова

Допомога можлива лише за умов короткого перемир’я в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ може надати країнам Близького Сходу допомогу у протидії іранським безпілотникам "Шахед".

Проте для цього потрібне перемир’я в Україні хоча б на один місяць, повідомляє Bloomberg.

"Ми можемо запропонувати допомогу, якщо лідери Близького Сходу переконають Путіна погодитись на місячне припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готова направити туди своїх експертів для навчання та підтримки.

Президент підкреслив, що досвід України у перехопленні "Шахедів", набутий за чотири роки повномасштабного вторгнення росії, є унікальним і може стати вирішальним для захисту цивільного населення у регіоні.

За його словами, перемир’я може тривати два тижні, місяць або два місяці - достатньо, щоб допомогти країнам Близького Сходу ефективно протидіяти ударам дронів.

Зеленський також нагадав про економічні та дипломатичні зв’язки ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару та Ізраїлю з росією, які можуть сприяти домовленості про припинення вогню.

Президент наголосив, що Україна ніколи не загрожувала Ірану, проте іранський режим став партнером рф у постачанні ударних дронів і іншої зброї, і досвід України у протидії подібним загрозам зараз особливо цінний.

Також у понеділок, 2 березня, стало відомо, що Британія залучить українських експертів для протидії іранським дронам.