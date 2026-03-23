Україна забезпечена дизелем до кінця березня, постачання на квітень під питанням – Reuters (оновлено)

23 березня 2026, 18:11
За нинішніх темпів імпорту загальний обсяг поставок у березні може сягнути 522 тис. тонн – майже на рівні березня 2025 року.

Ринок дизельного пального в Україні забезпечений ресурсом до кінця березня, а середньодобовий імпорт зріс на 3% – майже до 17 тисяч тонн. Водночас постачання на квітень залишаються невизначеними на тлі зростання цін.

Про це повідомили аналітики консалтингової компанії Enkorr пише Reuters.

Після російських ракетних ударів, які фактично знищили вітчизняні нафтопереробні потужності, Україна стала майже повністю залежною від імпорту пального – постачання надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

За нинішніх темпів імпорту загальний обсяг поставок у березні може сягнути 522 тис. тонн – майже на рівні березня 2025 року. Водночас щодо квітня ясності немає: постачальники відкладають рішення до останнього моменту.

"Переговори тривають, але наразі ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій і тим більше цінових надбавок", – цитує консалтингова компанія одного з трейдерів.

Інший трейдер зазначив, що оптові ціни на дизель менш ніж за місяць зросли майже на 50% через війну на Близькому Сході. Якщо конфлікт затягнеться, існують побоювання подальшого подорожчання.

Минулого тижня заступник міністра економіки України повідомив Reuters, що країна може збільшити посіви ріпаку на третину – до 1,5 млн гектарів – у разі затяжного конфлікту в Ірані, оскільки стрімке зростання світових цін на пальне підвищує попит на сировину для виробництва біодизеля.

Оновлено

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що дефіциту дизельного пального в Україні немає і не передбачається.

Директор А-95 запевнив, що інформація про можливий дефіцит дизпалива у квітні в Україні не відповідає дійсності. За його словами, матеріал Reuters — це результат неправильного трактування ринкових оглядів.

Куюн пояснив, що контрактування пального на квітень триває — щонайменше 40% вже зареєстрували. Решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни, за якою це пальне закуповуватимуть.

"Тобто пальне буде придбано, але ціна ще не відома... Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає", — додав Куюн.

