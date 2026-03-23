Теракт у Бучі: є поранені поліцейські

23 березня 2026, 10:26
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Біля житлового будинку пролунали два вибухи.

Уранці 23 березня у місті Буча пролунали вибухи біля багатоквартирного житлового будинку. 

За повідомленням голови Київської ОВА Микола Калашник та пресслужби Нацполіції Київщини, перший вибух стався близько 5:35. Внаслідок нього пошкоджено скління вікон у будинку.

Внаслідок інциденту постраждали правоохоронці, а поліція кваліфікувала подію як теракт.

Під час прибуття поліції та рятувальників прогримів другий вибух. Двоє поліцейських отримали поранення середньої тяжкості, їх госпіталізували, загрози життю немає, подальше лікування проходитимуть амбулаторно.

"Правоохоронці одразу огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху", – повідомили у поліції. 

На місці працюють вибухотехніки, рятувальники та поліція, територію огороджено та перевіряють на наявність інших небезпечних предметів.

Поліція Київщини кваліфікувала подію як теракт і продовжує розслідування.

Вже в обід понеділка стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція України протягом декількох годин затримали агента рф, який здійснив подвійний теракт у Бучі Київської області. 

Лише місяць тому ми писали, що теракт стався у Львові.

 

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
