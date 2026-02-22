Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Теракт у Львові: два вибухи, є загибла і понад 20 поранених (оновлено)

22 лютого 2026, 10:18
Теракт у Львові: два вибухи, є загибла і понад 20 поранених (оновлено)
Фото:zaxid.net
Внаслідок двох вибухів загинула 23-річна поліцейська.

У Львові внаслідок двох вибухів загинула 23-річна патрульна поліцейська, ще 24 людини отримали поранення. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт і продовжують розслідування, встановлюючи всіх причетних до організації вибухів.

Про це оголосили в Нацполіції.

За даними Національна поліція України, близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Перший екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце, потрапив під вибух, а пізніше, коли прибув другий екіпаж, пролунало ще одне детонування. Попередньо встановлено, що спрацювали саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок події також пошкоджено службовий автомобіль поліції та цивільний транспорт. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби, потерпілим надають медичну допомогу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт із тяжкими наслідками), досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Львівській області.

Загибла патрульна Вікторія Шпилька родом із Волині, навчалася у Львівському державному університеті внутрішніх справ, спершу служила на Херсонщині, а з 2023 року у Львові. Восени минулого року вона вийшла заміж за колегу-патрульного.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту та встановлюють осіб, причетних до теракту.

Пізніше стало відомо, що очільник МВС Клименко терміново прибув на місце події. Він зазначив, що кількість постраждалих у Львові зросла до 25.

За його словами, постраждали здебільшого співробітники Нацполіції та Нацгвардії.

 

Львівтеракт

