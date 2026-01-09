Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія завдала комбінованого удару по Львову (оновлено)

09 січня 2026, 10:01
росія завдала комбінованого удару по Львову (оновлено)
Фото: Xinhua
Ворог застосував балістичну ракету.

Львів у ніч проти п’ятниці, 9 січня, під час комбінованого російського обстрілу вперше в історії зазнав удару балістичною ракетою, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Коли атакують Львів, включаються сирени, ми знаємо, що є якийсь час, поки ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко, дуже потужні вибухи", — розповів Садовий.

За даними військових, ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові було завдано о 23:47. Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а тип ракети наразі встановлюють — його визначать після вивчення всіх уламків та елементів озброєння.

"Ворог застосував балістичну ракету. Тип буде визначено після аналізу її складових", — зазначили в ПК "Захід".

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. Через це з міркувань безпеки тимчасово припинили газопостачання для 376 абонентів на кількох вулицях.

"Це не аварія в мережі — система захисту спрацювала через ударну хвилю. Фахівці перевіряють обладнання, після чого газопостачання буде відновлено", — пояснив Садовий.

Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом тривогу оголосили по всій території України через ймовірність запусків балістичних ракет із російського полігону «Капустин Яр» в Астраханській області рф.

У росії заявили, що нібито завдали масованого удару по Україні, зокрема балістичною ракетою "Орєшнік", у відповідь на «атаку по резиденції путіна». Водночас інформація про удар по валдайській резиденції президента рф не підтвердилася — її спростували, зокрема, й американські розвідувальні служби.

Оновлено

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою середньої дальності, яку росіяни називають "Орєшніком". Зазначимо, що удар прийшовся по Львову.

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", – повідомив Зеленський. 

 

Львіввійнаатакабалістика

