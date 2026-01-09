Масована атака дронами і ракетами по Києву: є загиблі
Внаслідок комбінованої повітряної атаки росіян на Київ загинуло чотири людини, ще 19 постраждали, 14 із них медики госпіталізували. Такі дані станом на 04:40 оприлюднив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також поінформував про пошкодження критичної інфраструктури міста. В деяких районах столиці перебої з електропостачанням та водою.
У Дарницькому районі у дворі житлового будинку впав БпЛА. Частково був пошкоджений одноповерховий магазин та вікна дев’ятиповерхового житлового будинку. Тут же внаслідок влучання уламків дрона вогонь спалахнув у двох житлових будинках, а також у гаражах.
У Деснянському районі внаслідок влучання безпілотника у дах 18-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Вогонь спалахнув і в п'ятиповерховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці було задимлення в під’їзді. Поза тим, у цьому ж районі пошкоджень зазнали торговельний центр та санаторій.
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Через падіння уламків вогонь спалахнув у 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового будинку. Крім того, у цьому ж районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.
У Печерському районі уламки дрона частково зруйнували фасад девʼятиповерхового житлового будинку. Тут також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила також про пожежі та руйнування в Шевченківському районі столиці. Тут також поінформували, що серед травмованих унаслідок нічної атаки на Київ є п'ять рятувальників. Вони постраждали під час повторного обстрілу Дарницькому районі.