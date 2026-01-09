Масована атака дронами і ракетами по Києву: є загиблі

Він також поінформував про пошкодження критичної інфраструктури міста.

Внаслідок комбінованої повітряної атаки росіян на Київ загинуло чотири людини, ще 19 постраждали, 14 із них медики госпіталізували. Такі дані станом на 04:40 оприлюднив Київський міський голова Віталій Кличко.

Він також поінформував про пошкодження критичної інфраструктури міста. В деяких районах столиці перебої з електропостачанням та водою.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку впав БпЛА. Частково був пошкоджений одноповерховий магазин та вікна дев’ятиповерхового житлового будинку. Тут же внаслідок влучання уламків дрона вогонь спалахнув у двох житлових будинках, а також у гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання безпілотника у дах 18-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Вогонь спалахнув і в п'ятиповерховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці було задимлення в під’їзді. Поза тим, у цьому ж районі пошкоджень зазнали торговельний центр та санаторій.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Через падіння уламків вогонь спалахнув у 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового будинку. Крім того, у цьому ж районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі уламки дрона частково зруйнували фасад девʼятиповерхового житлового будинку. Тут також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила також про пожежі та руйнування в Шевченківському районі столиці. Тут також поінформували, що серед травмованих унаслідок нічної атаки на Київ є п'ять рятувальників. Вони постраждали під час повторного обстрілу Дарницькому районі.