росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста

24 березня 2026, 17:57
росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста
Фото:Telegram / Андрій Садовий
За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО.
Удень 24 березня російські війська атакували безпілотниками історичний ареал у центрі Львова.
 
Про це повідомили голова ОВА Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий.
 
Пошкоджений житловий будинок у центрі Львова. Усі служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО.
 
Згодом, Садовий повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13. Голова ОВА заявив, що унаслідок атаки безпілотників у Львові загорілися житлові будинки на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.
 
Козицький показав відео з наслідками атаки рф по центру Львова.
 
Про влучання дрона в житловий будинок у Сихівському районі Львова, на проспекті Червоної Калини, повідомив Садовий. За словами голови ОВА, внаслідок удару почалася пожежа в багатоповерхівці. Садовий також повідомив, що на вулиці Степана Бандери, попередньо, упали уламки безпілотника.
війна в УкраїніЛьвівросія окупанти

Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
