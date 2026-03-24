росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста

Удень 24 березня російські війська атакували безпілотниками історичний ареал у центрі Львова.

Пошкоджений житловий будинок у центрі Львова. Усі служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО.

Згодом, Садовий повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13. Голова ОВА заявив, що унаслідок атаки безпілотників у Львові загорілися житлові будинки на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.

Про влучання дрона в житловий будинок у Сихівському районі Львова, на проспекті Червоної Калини, повідомив Садовий. За словами голови ОВА, внаслідок удару почалася пожежа в багатоповерхівці. Садовий також повідомив, що на вулиці Степана Бандери, попередньо, упали уламки безпілотника.