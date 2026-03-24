Обвинувачений у вбивстві Фаріон заявив про початок голодування
24 березня 2026, 18:51
Фото: Суспільне Львів
Причина – нібито викрадення шведської стінки для занять спортом, яку передали в СІЗО люди, що його підтримують.
У вівторок, 24 березня, під час засідання у Шевченківському суді Львова обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко оголосив про початок голодування через нібито викрадення шведської стінки для занять спортом, яку передали в СІЗО люди, що його підтримують. Він заявив, що його слова може підтвердити співкамерник — обвинувачений у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.
На початку судового засідання В'ячеслав Зінченко оголосив, що з вечора 23 березня перебуває на голодуванні. Він заявив, що не має претензій до адміністрації СІЗО та керівника, проте протестує проти дій конкретного працівника установи.
За його словами, ситуація виникла ще у 2025 році. Тоді люди, які його підтримують, передали у СІЗО шведську стінку для занять спортом для ув'язнених, щоб він та інші могли там тренуватися.
"Але до мене підходить людина — Звір Сергій Петрович. Він каже мені, що нічого встановлювати ні в які дворики не будемо, хай лежить на складі, а потім тобі все повернуть. Я думаю, ну все одно це не моє, мені байдуже, але що відбувається потім: 18 березня 2026 року до мене в камеру приходить цей Звір Сергій Петрович. Я в нього прошу всі ці речі повернути не мені, а тому, хто це купляв. Але він мені каже наступне: "Вона вже стоїть, де треба. Це було сказано в присутності мого співкамерника, він готовий всі ці слова підтвердити. Мій співкамерник — це Сцельніков Михайло", — каже Зінченко.
За його словами, у той день він написав заяву про початок голодування до моменту, поки не буде повернута шведська стінка з комплектом, або поки не буде виплачена грошова компенсація.
"Я вважаю це актом неповаги не до мене, бо мені байдуже, я вважаю це актом неповаги до людей, які мене підтримують і на це витратили гроші. Я вважаю, що те, що мені відправляли, було в наглий спосіб викрадено. Тому оскільки я вважаю, що зі мною вчинили несправедливо, я мушу протестувати. Я поважаю людей, які мене підтримують, тому я написав вчора ввечері заяву", — підсумував він.
На засіданні у справі про вбивство Парубія Михайло Сцельніков теж заявив, що у його співкамерника В’ячеслава Зінченка вкрали шведську стінку для занять спортом.
"В продовження теми: в мого співкамерника вкрали стінку шведську. Вкрала адміністрація. Хто там, що там — я не знаю, але людина оголосила голодування. На знак підтримки, якщо це питання не буде розв’язане, то я так само оголошу голодування", — заявив Сцельніков.