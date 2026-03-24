Обвинувачений у вбивстві Фаріон заявив про початок голодування

У вівторок, 24 березня, під час засідання у Шевченківському суді Львова обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко оголосив про початок голодування через нібито викрадення шведської стінки для занять спортом, яку передали в СІЗО люди, що його підтримують. Він заявив, що його слова може підтвердити співкамерник — обвинувачений у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

На початку судового засідання В'ячеслав Зінченко оголосив, що з вечора 23 березня перебуває на голодуванні. Він заявив, що не має претензій до адміністрації СІЗО та керівника, проте протестує проти дій конкретного працівника установи.

За його словами, ситуація виникла ще у 2025 році. Тоді люди, які його підтримують, передали у СІЗО шведську стінку для занять спортом для ув'язнених, щоб він та інші могли там тренуватися.